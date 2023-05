Sabaudia “Sunset Jazz Festival” torna con la settima edizione dopo lo stop pandemico

Leggi su temporeale.info

(Di venerdì 5 maggio 2023)tre anni diforzato per la pandemia Covid, riprende a Luglio la 7ºdel2023. L’organizzatore e direttore artistico Giulio Verdecchia ha chiamato a raccolta gli stabilimenti “partner” delgià dallo scorso ottobre per organizzare al meglio ed in anticipo la “ripartenza”. Una buona notizia L'articolo Temporeale Quotidiano.