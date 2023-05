Sabato mattina la Primavera alle 11 a Bologna Tutto il programma

Leggi su seriea24

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ilsettimanale del Settore Giovanile del Sassuolo Calcio: Partite di6 Maggio CAMPIONATO1 TIM: ore 11-Sassuolo – Centro Sportivo “Niccolò Galli” – Via Casteldebole, 10 –– 13^ Giornata di Ritorno – Diretta TV su Sportitalia (Canale 60 DTT o sull’APP Sportitalia – sportitalia.com). UNDER 17 – PARTITA AMICHEVOLE: ore 16 Sassuolo-Modena – Campo “Adriana Spazzoli” – Mapei Football Center – Via Giorgio Squinzi, 1 – Sassuolo (MO). UNDER 14 – TORNEO “SAN GIUSTO”: ore 10,30 Sassuolo-FC Koper; ore 12 San Luigi Calcio-Sassuolo; ore 17,30 Triestina-Sassuolo – Campo “San Luigi” – Via Felluga, 58 – Trieste. UNDER 13 – TORNEO “MATTEO DALLA RIVA”: ore 15,40 Sassuolo-Vanchiglia; ore 18,10 Sassuolo-Mirafiori – Campo “Gaspare Tallia” – Via Ragazzoni, 2 – Torino. CAMPIONATO ...