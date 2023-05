Sabatini | “Spalletti ha sempre parlato bene di Totti”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Sono i giorni di Lucianoe del suo Napoli Campione d’Italia. Fra i tanti encomi che stanno arrivando al tecnico degli azzurri è arrivato anche l’elogio di un amico, Walterche ha anchedi fatti appartenenti al passato dell’allenatore toscano, in particolare al rapporto avuto con Francescoai tempi della Roma. Queste le parole dia Un Giorno da Pecora, su Rai Radio Uno: “La vicenda che contrapponeva? Luciano faceva l’allenatore e aveva il diritto di fare delle scelte;, che è un’entità metafisica a Roma, ha trovato uno schieramento che rendeva le decisioni del tecnico uno psicodramma collettivo. Luciano ha esagerato in alcune cose che poteva fare più dolcemente; invece è andato dritto per ...

