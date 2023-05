“Sa solo andare in piazza” Calenda umilia la nuova sinistra di Schlein

(Di venerdì 5 maggio 2023) La via della lotta europea ai cambiamenti climatici è ormai tracciata. Tutte le iniziative legislative della Commissione europea puntano a un'economia a zero emissioni inquinanti. Il tema, però, divide la politica italiana. Carlo, ospite a “Tagadà”, programma di approfondimento quotidiano di LA7, afferma senza mezzi termini: “La politica ambientale della Ue è ideologica ed irrealizzabile”. Sulla protesta contro le politiche economiche del governo Meloni, organizzata dalla Cgil e sostenuta dalla segretaria del Pd Elly, il leader di Azione non ha dubbi: “Questal'unica cosa che fa èin”. La politica ambientale europea è chiara e segue una via decisamente riformista nel proporre ed approvare direttive che vanno sia nella direzione della tutela dell'ambiente ...

