Rubavano auto in 20 secondi e chiedevano riscatto | maxi-blitz a Catania su furti e narcotraffico | 68 arresti

Sono 68 le persone arrestate dai carabinieri nell'operazione Carback che ha fatto emergere due associazioni criminali a Catania. La prima dedita alla commissione di furti di, l'altra al traffico di cocaina. Nell'operazione sono stati coinvolti oltre 400 agenti dell'Arma. Tra gli arrestati figurano esponenti vicini ai clan mafiosi 'Cappello' e 'Cursoti Milanesi'. Le ...... rompevano una catena euna bici. La guardia ha allertato gli agenti del posto di polizia ... Poco dopo gli agenti hanno notato un'con fare sospetto con a bordo un uomo e una donna. La ...Denunciato anche un cittadino che, a Mascali, aveva realizzato una discarica abusiva di parti d'da rottamare in un fondo agricolo e di un secondo commerciante di parti d'usate che, a ...

In un grande parcheggio è facile individuare l'auto dalla quale rubare i pezzi di ricambio di cui si ha bisogno e poi allontanarsi ...