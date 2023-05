Rovesciate | rigori e non solo | i Fan token fanno un regalo ai tifosi del Palmeiras

(Di venerdì 5 maggio 2023) Una sfida a suon di, una lezione su come calciare il rigore perfetto e pure un allenamento per imparare a volare tra i pali. Idelpotranno vivere queste iniziative insieme ...

Una sfida a suon di, una lezione su come calciare il rigore perfetto e pure un allenamento per imparare a volare tra i pali. I tifosi del Palmeiras potranno vivere queste iniziative insieme ai loro calciatori ...Una sfida a suon di, una lezione su come calciare il rigore perfetto e pure un allenamento per imparare a volare tra i pali. I tifosi del Palmeiras potranno vivere queste iniziative insieme ai loro calciatori ...

Rovesciate, rigori e non solo: i Fan token fanno un regalo ai tifosi del ... Il Cirotano

La piattaforma di gettoni digitali offre un'occasione unica agli ultras brasiliani: in palio l'incontro con i propri idoli ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...