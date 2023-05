Roma-Inter quando si gioca? Programma | orario d’inizio | tv | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 maggio 2023) Laha pareggiato nello scorso turno con il Milan, in una delicatissima sfida per accaparrarsi gli ultimi tre posti per la prossima Champions League e già deve rire una partita altrettanto decisiva in casa contro l’altra squadra milanese, l’si giocherà sabato 6 maggio, alle ore 18.00 allo Stadio “Olimpico” e le squadre ci arrivano anche con altri pensieri, pensieri “europei”, in quante entrambe dovranno poirsi mercoledì 10 e giovedì 11 le semifinali di Champions League ed Europa League. Le scelte degli allenatori José Mourinho ha il solito problema difensivo, tanto è vero che aveva chiesto aiuto a un difensore della squadra femminile, campione d’Italia. I tre dietro dovrebbero essere Mancini, Cristante e Ibanez, con il centrocampista costretto a scalare ...