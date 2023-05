Roma-Inter | Mkhitaryan a riposo! La probabile formazione ? CdS

(Di venerdì 5 maggio 2023) Vigilia di. Scontro diretto domani all’Olimpico fra giallorossi e nerazzurri. Inzaghi potrebbe ancora puntare sul doppio regista,verso l’esclusione ULTIME ? Si avvicina, giornata numero 34 del calendario di Serie A. Inzaghi prepara l’undici da schierare per la grande sfida dell’Olimpico. Quattro giorni dopo ci sarà il primo round dell’Euroderby col Milan in Champions League e dunque qualcuno potrebbe anche riposare. Tra questi, c’è a rischio turnover l’ex giallorosso Henrikh. Dopo il riposo di Barella mercoledì a Verona, domani può toccare a lui. In tal caso, pronto il doppio regista Brozovic-Calhanoglu col sardo a completare il reparto. In avanti, si va verso Lukaku con Correa. La. La ...

a valanga sul Verona, ben sei gol segnati. Milan avvisato per il Derby Champions. &... • Altra bella prova del Monza, questa volta impone il pareggio alla. • Dopo il gol di ...Segui la tua squadra del cuore sul nostro canale WhatsApp Ultim'ora Calciomercato Notizie Juventus Notizie Milan NotizieNotizie Napoli NotizieE il 34º turno sarà forse decisivo: Milan - Lazio,e Atalanta - Juve per la Champions e Cremonese - Spezia e Lecce - Verona per la salvezza. Chi vince continua a sognare, chi perde ...

Tre punti staccherebbero la Roma dal quarto posto e darebbero maggiore sicurezza a Simone Inzaghi in vista delle prossime settimane, magari anche per accennare a un maggiore… Leggi ...Nuova sfida Champions esaltante per la Roma di Mourinho, che dopo aver affrontato il Milan, deve giocare contro l'Inter di Inzaghi.