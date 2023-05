Roma-Inter | Inzaghi pensa alle rotazioni Un’incertezza – Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 maggio 2023) Alla vigilia dia numerosenella formazione. Intanto si aspettano novità sulla condizione fisica di un nerazzurro. Di seguito le informazioni riportate da Sky Sport 24.– L’ritorna in campo domani, per un altro decisivo scontro diretto con la(vedi probabile formazione). Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi su Sky Sport 24 il primo puntorogativo di Simonericade su Danilo D’Ambrosio. Non è certo, infatti, che il difensore nerazzurro, reduce da un piccolo affaticamento, sarà a disposizione per la trasferta all’Olimpico. Tuttavia, fa sapere l’inviato, ieri non c’era preoccupazione sulle condizioni fisiche del giocatore e nelle prossime ore si ...