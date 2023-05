Roma-Inter | Inzaghi lascia ad Appiano Gentile un giocatore – Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 maggio 2023) In vista diè prevista un’assenza secondo Sky Sport in difesa per i nerazzurri. Simonenon si porterà nella trasferta dello Stadio Olimpico unfigurato tra i titolari nelle ultime tre partite consecutive. INFORTUNIO – Danilo D’Ambrosio rimarrà adper precauzione secondo quanto detto su Sky Sport. Contro il Verona ilera uscito per un leggero affaticamento muscolare e Simoneha deciso che non partirà perin vista della trasferta dello Stadio Olimpico. L’obiettivo è averlo già pronto per la prima partita con il Milan di Champions League.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...