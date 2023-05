Roma - Inter | il pronostico e le quote del match dell' Olimpico

(Di venerdì 5 maggio 2023) Due punti di distacco tra la squadra di Inzaghi (60) e quella del grande ex Mourinho (58), che verosimilmente saranno coinvolte in una battaglia per un posto Champions fino all'ultima giornata al pari ...

...di Pioli non può permettersi un altro passo falso dopo quelli cone Cremonese, che stanno già complicando e non poco la rincorsa alla quarto posto. Situazione paradossale, al pari dell', ...è un match da tripla, aperto a qualsiasi risultato., il pronostico L'arriva alla sfida in piena fiducia dopo il 3 - 1 alla Lazio e il 6 - 0 di Verona: risultati che ...Le altre Quota 4.50 per l', che sta finendo in crescendo la stagione. Mentre il Milan sale a 5.50 su Snai e a 6.00 su Goldbet, Better e Sisal. Poi tocca alla, che si trova a 9.00 su Sisal ...

Mourinho accusato da Chiné ma in panchina contro l'Inter: cosa farà la Roma Tuttosport

Saranno Rapuano e Maresca a dirigere il doppio incrocio tra milanesi e romane, sfide di primissimo rilievo per la corsa Champions, che si apriranno la 34ma giornata di Serie A che inizierà domani, sab ...Scelte quasi obbligate per il tecnico portoghese. Cristante si abbassa in difesa, a centrocampo rientra Matic. In avanti ancora Abraham-Solbakken ...