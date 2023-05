Roma-Inter | il pronostico della super sfida dell' Olimpico

PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - ARBITRI - CONVOCATI - PAGELLE - PRONOSTICI Sabato 6 maggio 15.00 Milan - Lazio 18.0020.45 Cremonese - Spezia Domenica 7 maggio 12.30 Atalanta - ...Sui campi da calcio, invece, si è specializzato nella valorizzazione dei suoi playmaker: Pizarro all'Udinese, poi con lui anche alla, Brozovic all', quando i nerazzurri erano a caccia di un ...Segui la tua squadra del cuore sul nostro canale WhatsApp Ultim'ora Calciomercato Notizie Juventus Notizie Milan NotizieNotizie Napoli Notizie

Roma e Inter si affronteranno nella delicata sfida valevole per la 34^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.Ecco un motivo in più per non mancare allo Stadio Come annunciato dai canali ufficiali della Roma, la sfida con l’Inter, in programma sabato 6 maggio all’Olimpico, avrà un pre-partita speciale. Per om ...