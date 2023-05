Roma-Inter | cinque cambi per Inzaghi? La probabile formazione

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 maggio 2023) Simonepotrebbe effettuarenellain campo dal primo minuto domani sabato 6 maggio all’Olimpico per– Secondo quanto riportato da SportMediaset, ci potrebbero essere diversida parte di Simoneinrispetto al match in casa del Verona. Uno in porta, con Andre Onana al posto di Samir Handanovic. Due in difesa: Matteo Darmian al posto di Danilo D’Ambrosio e Alessandro Bastoni al posto di Francesco Acerbi. Uno a centrocampo: Nicolò Barella al posto di Hakan Calhanoglu. Uno in attacco: Romelu Lukaku al posto di Edin Dzeko.(3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, ...