Roma | infortunio muscolare per El Shaarawy

(Di venerdì 5 maggio 2023) La, in vista dell’importante sfida con l’Inter, in programma sabato allo stadio Olimpico alle ore 18, perde peranche Stephan El. Infatti, nell’ultima gara con il Monza il Faraone è stato costretto a lasciare il campo al 69? minuto per far posto al giovane Volpato. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il ragazzo hanno evidenziato una lesioneal flessore della coscia destra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, si prevede uno stop di circa un mese. Il classe ’92 nella serata del Brianteo, oltre ad aver segnato il gol del momentaneo vantaggio, era senza dubbio uno dei migliori in campo. Un’altra brutta tegola, dunque, per i giallorossi, impegnati in questo intenso finale di stagione sia in campionato nella lotta per la Champions, sia nella semifinale di Europa League, dove tra ...