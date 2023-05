Roma | il 23enne investito e ucciso dal bus a Piazza Re di Roma | era malato | l’autopsia scagiona l’autista

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il deposito della relazione del medico legale incaricato dalla Procura di stabilire quale sia stata la causa della morte del ridermorto inRe diil 28 gennaio scorso, hatodell’autobus che avrebbe travolto Elvis Munyi Kiiru, solo dopo che il giovane aveva avuto un malore che lo aveva fatto accasciare a terra facendolo finire sotto le ruote del mezzo.indagato per omicidio colposo è statoto Se in un primo momentodel mezzo pubblico era stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo, l’esame peritale che ha accertato una malformazione cardiaca che rende verosimile che ilabbia avuto un malore proprio mentre stava ...

