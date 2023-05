Rocca | “Sulla sanità ci sto mettendo la faccia Dobbiamo avere il coraggio di osare”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Roma – “Laè un tema fra i più delicati, difficili, irrisolti: ne ho assunto la delega perché volevo metterci la, ed è quello che sto facendo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco, intervenendo al convegno “Sicurezza,, Università nella Regione Lazio”, al quale erano presenti gli assessori Luisa Regimenti (Personale, Enti locali, Polizia locale e Sicurezza urbana) e Giuseppe Schiboni (Lavoro, Università, Scuola e Formazione, Ricerca e Merito). “Vedere in quali condizioni versa laregionale – ha proseguito il presidente– è un dolore che si accompagna ai 22 miliardi e 300 milioni che gravano sul bilancio.ildi. Se non si affronta ...

Maggiori informazionipagina Facebook dedicata e sul sito della Pro Loco . Come arrivare:di Mezzo si trova circa 30 km a sud de L'Aquila, nel cuore della Riserva naturale del Monte ..."Intervenendo al convegno "Sicurezza, Sanità, Università nella Regione Lazio", ho voluto fare il puntodifficile situazione in cui siamo. Vedere in quali condizioni versa la sanità regionale è un dolore che si accompagna ai 22 miliardi e 300 milioni che gravano sul bilancio.... tuttavia, si vedranno soltanto nei prossimi anni", ha proseguito il presidente. Il presidente della Regione Lazio è intervenuto anche sui temi della sicurezza e della formazione. "...

Lazio. Rocca: “Sulla sanità dobbiamo avere il coraggio di osare” Quotidiano Sanità

Il presidente dei medici di Roma è intervenuto a un incontro su Sicurezza, Università e Sanità, organizzato dall‘assessore Luisa Regimenti, ribadendo la centralità del professionista sanitario e la ne ...«La sanità è un tema fra i più delicati, difficili, irrisolti: ne ho assunto la delega perché volevo metterci la faccia, ed è quello che sto facendo». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Fr ...