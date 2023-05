Roberto D’Agostino svela il motivo per cui Al Bano voleva picchiarlo

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 5 maggio 2023) . Ma tra i due oggi sembra regni la pace In una recente intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo del Corriere della Sera, Alsi è raccontato, ripercorrendo la carriere, la famiglia, la perdita della figlia Ylenia e anche qualche aneddoto, come quando litigò con Renzo Arbore e. Alha anche confessato che fu sull’orlo di picchiare quest’ultimo. Dice Al: «Ora abbiamo fatto pace, maprovai proprio a menarlo, lo aggredii davanti ai Ricchi e Poveri, allibiti… In un libro, Il peggio di Novella 2000, scrisse che avevo rinchiuso Romina in una masseria. Era vero il contrario. Io a Cellino non volevo tornare. È stata lei a farmi riscoprire il mare, la terra». Leggi anche: Ale il racconto sulla figlia Ylenia: “Ho ricostruito quella ...