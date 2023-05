Road to battiti Tappa tarantina il 28 maggio

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’estate si avvicina e la musica di Radio Norba comincia a “pulsare”, aspettando l’inizio dell’attesissima ventunesima edizione del Radio Norba CornettoLive, in programma a partire da fine giugno. Dal prossimo fine settimana si accendono i motori e si comincia ad alzare il volume con “to”. Dieci le tappe: 13a Canosa di Puglia, 14a Barletta, 20a Massafra, 21a Mesagne, 27a Fasano, 28a Taranto, 3 giugno a Vieste, 4 giugno a Peschici, 7 giugno a Marina di San Foca, 29 giugno a Giovinazzo. Dieci imperdibili appuntamenti con un programma fitto: in ogni, a partire dalle 19, il radio live show di Radio Norba in diretta in radio e in tv con i dj ...

Dal prossimo fine settimana si accendono i motori e si comincia ad alzare il volume con "to". Dieci le tappe: 13 maggio a Canosa di Puglia , 14 maggio a Barletta, 20 maggio a Massafra, ...Domenica 14 maggio tappa a Barletta perto, lo show estivo di Telenorba. In ogni tappa, a partire dalle 19, il radio live show di Radio Norba in diretta in radio e in tv con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni e la ...Bari, Gallipoli e Trani, oltre a varie esibizioni on thein altre splendide località pugliesi.Live è pronto a tornare per l'estate di Italia 1 e, ancora una volta, sarà condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci . La showgirl condurrà ...

A partire dal 13 maggio "Road to Battiti", la musica comincia a ... Radio Norba News

Dieci imperdibili appuntamenti con un programma fitto: in ogni tappa, a partire dalle 19, il radio live show di Radio Norba in diretta in radio e in tv con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni e la st ...Protagonisti del “Road To Battiti” saranno, in ordine sparso: Pinguini Tattici Nucleari, Emma, Boomdabash, Mr Rain, The Kolors, Achille Lauro, Matteo Paolillo, Rosa Chemical, Articolo 31 e Marco Mengo ...