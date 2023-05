(Di venerdì 5 maggio 2023) La vergognosa vicenda deiin Italia continua con: a breve, secondo le dichiarazioni del Presidente della Regione Toscana nonché Commissario straordinario per i, Eugenio Giani, cominceranno le attività “di test” per le operazioni di trasferimento del gas alla Golar Tundra, la nave-rigassificatore ormeggiata nel porto di, dove in effetti la gasiera Maran Gas Kalymnos (proveniente da Damietta, Egitto) è arrivata ieri. I rischi del rigassificatore sono evidenti: il Comune diha avviato un’azione legale con ricorso al Tar (sostenuto da Greenpeace e Wwf: discussione rinviata a luglio). La notizia dei test non fa che allarmare ancor più i cittadini. In una lettera aperta inviata il 2 maggio scorso al ...

L'obiettivo dichiarato è: Liberiamoci dal fossile e dalle opere inutili, no, no ... La manifestazione si svolge dopo altre manifestazioni di carattere nazionali: quella didell'...... con il raddoppio del Tap, si completa così quel laborioso processo di l'infrastrutturazione europea che 'affianca' la strategia del governo italiano tarata suie Ravenna. ...... come i nuovi, dannosi per l'ambiente e per la transizione ecologica del sistema ... Marina Mannucci per le realtà femministe ravennati, Luigi Danzi per i Comitati die la Rete ...

Rigassificatori, a Piombino un’altra pagina buia: continuano gli esperimenti sulla nostra pelle Il Fatto Quotidiano

La vergognosa vicenda dei rigassificatori in Italia continua con un’altra pagina buia: a breve, secondo le dichiarazioni del Presidente della Regione Toscana nonché Commissario straordinario per i rig ...Sono cominciate la notte scorsa, fra il 4 e il 5 maggio 2023, le operazioni di collegamento delle manichette e sono iniziati i test per lo scarico del gas dalla nave gasiera Maran Gas Kalymnos al ...