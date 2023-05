Riforme | Meloni vede opposizioni | primo confronto con la Schlein

...dopo il Consiglio Ue: 'Bilancio misero, il suo governo è isolato' Tajani: 'Speriamo in un atteggiamento costruttivo dalle opposizioni' 'Io credo che sia giusto quando si fanno delle...... via Tridico e Bettoni Una fitta giornata di incontri con gli esponenti di tutte le opposizioni, in modo da aprire un confronto sulle. Giorgiaha convocato martedì alla Camera dei ...riceve Haftar: faccia a faccia per fermare i barconi Il calendario prevede un programma ... Parteciperanno i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, la ministra delleCasellati, il ...

Riforme, Meloni convoca le opposizioni: faccia a faccia tra la premier e Schlein Corriere della Sera

La premier chiama Pd, M5s, Sinistra e Terzo polo (che si presenterà unito) per parlare di riforme. "Coinvolgimento largo per stilare un calendario serrato" ...Si apre il cantiere delle riforme. Il presidente del Consiglio Giorgia convoca le opposizioni per il primo giro di confronto sul modello da ...