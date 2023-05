Riforma fiscale | PMI soddisfatte | tributi più equi e meno burocrazia

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il messaggio di plauso alladiffuso dalla Cna alla Commissione finanze della Camera offre una doppia lettura. Da una parte il valore in sé, dall’altra le conseguenze che un minore caricorappresenta per il mercato. Il fisco sta cambiando il modo in cui opera, con vantaggio per gli attori economici