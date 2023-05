Dopo la festa, ila casa. La città di Napoli attende il ritornocalciatori da Udine. C'è grande curiosità di capire dove atterreranno i nuovi Campioni d'Italia, i tifosi vorrebbero abbracciare virtulamente ...Maggioranza in pressing sulla questione della natalità e sulcervelli. Oggi pomeriggio il presidentedeputati di FdI Tommaso Foti, ha annunciato che presenterà a Milano una proposta di legge per il prolungamento delle agevolazioni fiscali per ...In un'altra intervista, il segretario generale aveva riferito che vi sono, infatti"passi graduali" da compiere legati alle norme giuridiche previste dalla Carta della Lega araba. Inoltre, ...

Rientro dei cervelli, Lega-Fdi: più sconti a chi ha 3 figli - Politica Agenzia ANSA

A Napoli mezzo milione di persone in strada per la festa scudetto stanotte Un fiume umano si è riversato nelle strade del centro della città stanotte, da piazza Dante al Lungomare Non chiamatelo mirac ...Lo riferiscono i colleghi di Kiss Kiss Napoli annunciando il rientro del Napoli non a Capodichino ma in provincia di Caserta ...