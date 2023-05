Riccardo Guarnieri replica alle bordate di Ida e Alessandro | «Fa sorridere»

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 5 maggio 2023)ha rilasciato un'intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha parlato delle diverse stoccate che gli è capitato di ricevere da Ida Platano eVicinanza mediante i social. La più palese è stata quella in cui la coppia, credendo cheavesse parlato di loro in un commento sui social,rono continuando a dipingerlo come un uomo irrisolto. A tal riguardo,ha smentito categoricamente i pettegolezzi. Le frasi che è solito pubblicare sui social, infatti, non hanno alcuna attinenza con la sua ex e la nuova relazione all'interno della quale si trova.ha lanciato davvero stoccate a Ida e? Il chiarimento Di recente,...