Riapre il posto fisso dei Carabinieri al Santuario di Montevergine

(Di venerdì 5 maggio 2023) . La presenza dell’Arma sarà garantita dal personale prepresente 24 ore su 24 presso la struttura religiosa Aldiè tornato operativo il. L’apertura anticipata della struttura a carattere stagionale è predisposta per rispondere al meglio alle esigenze ed alle problematiche di sicurezza e ordine pubblico legate al flusso di fedeli alla Madonna di, soprattutto in quest’anno particolare in cui si celebrano i 900 anni dell’Abbazia. La presenza dell’Arma, con servizi giornalieri di ricezione pubblico e di perlustrazione, sarà garantita dal personale prepresente 24 ore su 24 presso la struttura religiosa, in cui insistono gli ambienti del...

Una bravata La ricerca di undove starsene un po' da soli Altri motivi Non è chiaro, gli ... LA DINAMICA Quandogli occhi la minicar non c'è più. Gli sanguina il naso. Per fortuna ha ......l'Atalanta batte 3 - 2 lo Spezia e i bergamaschi rimangono così in piena corsa per unnella ... Al 64' Bourabiai giochi con un sinistro su assist di Shomurodov. Il finale non regala final3 ...Originario della provincia di Pistoia, nei giorni scorsi si è insediato aldell'uscente ... 'Interrogazione sulla situazione drammatica del Ghetto Piccinelli a Spadarolo' Riccione Terme...

Al Santuario di Montevergine riapre il posto fisso dei Carabinieri Nuova Irpinia

La presenza dell’Arma, con servizi giornalieri di ricezione pubblico e di perlustrazione, sarà garantita dal personale preposto presente 24 ore su 24 presso la struttura religiosa, in cui insistono ...Secondo quanto riportato sul sito del ministero della Salute, il pediatra di libera scelta (PLS) – cd. pediatra di famiglia – è il medico preposto alla tutela della salute di bambini e ...