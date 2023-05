Respingimenti al confine e stranieri scaricati nei boschi | la verità sui francesi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 5 maggio 2023) Non è mai facile avere a che fare con un vicino di casa ingombrante, a volte prepotente e altre un po' arrogante, anche se, per molti versi simile, a noi. La Francia, per l'Italia, è un po' così, e lo è da sempre: un "cugino" molto sicuro di sé, che a volte ci guarda dall'alto in basso con malcelato senso di superiorità: una postura, questa, che fatalmente porta a continue crisi diplomatiche più o meno serie e a ciclici scontri politici, di cui quello andato in scena ieri dopo le parole pronunciate dal ministro francese dell'Interno, Gérald Darmanin, è solo l'ultimo di una lunga serie. Senza tornare troppo indietro nel tempo, è sufficiente dare uno sguardo agli ultimi dieci anni per accorgersi di come le relazioni tra i due Paesi abbiano vissuto periodiche tensioni, spesso proprio a causa degli atteggiamenti non sempre corretti assunti dai cugini d'oltralpe. Per restare sul tema ...