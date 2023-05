Reddito di cittadinanza | come cambia | i requisiti per percepirlo nel 2024

... il Governo ha di fatto sancito (come si legge nel testo inviato alla Ragioneria generale dello Stato per la bollinatura) l'uscita di scena deldi, che sarà sostituito a partire ...Si chiamerà Assegno di inclusione il nuovo strumento di contrasto alla povertà che sostituirà dal primo gennaio 2024 ildi. A chi spetta e come funziona Potrà essere chiesto solo dalle famiglie nelle quali ci sono componenti disabili, minori o over 60 e potrà arrivare a 500 euro al mese ...Effettivamente quando si parlava di sostituire ildio di modificarlo, il governo pensava di suddividere la popolazione in due fasce. Da un lato i fragili e dall'altro i ...

Ecco cosa sapere sull'Assegno di Inclusione che dal 2024 sostituirà il Reddito di Cittadinanza. Nell'articolo la guida completa alla nuova misura.