Reddito di cittadinanza | cade il limite | una bella notizia per tantissimi italiani

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il Decreto Lavoro rimuoverà ildi 7 mesi imposto dalla Legge di Bilancio per ildi. Ecco per quali categorie. Il Decreto lavoro 2023 ha stabilito che l’Assegno di Inclusione (ADI) sarà attivo dal 1° gennaio 2024, ma i “non occupabili”, ovvero coloro che saranno destinatari della misura nel 2024, non perderanno ildifino ad allora. Infatti, ildiresterà attivo fino al 31 dicembre 2023 per questi soggetti. Il Governo ha eliminato ildei 7 mesi ed esteso la possibilità di usufruire deldifino al 2024 per alcune categorie di cittadini – ilovetrading.itPer i beneficiari che non possono essere inseriti nel mercato del lavoro, ...