(Di venerdì 5 maggio 2023) "Con riferimento alle dichiarazioni rilasciate ieri dalla responsabile scuola del partito democratico Irene Manzi in merito alle recenti iniziative del Ministero dell'istruzione e del merito suldocenti, si deve, innanzitutto, osservare che si tratta didel tutto, adottati da questo governo per fronteggiarerisalenti al passato e comunque accentuate dal governo precedente". L'articolo .

...didei docenti prevista dal decreto - legge n. 44 del 2023, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Molinari -)" ...... in cui ha risposto nello specifico all'interrogazione del deputato dellaMolinari per chiarimenti in ordine alla procedura didei docenti prevista dal decreto - legge n. 44 del ......formativi universitari ' ha detto il Ministro rispondendo all'interrogazione presentata dalla. " In attesa di poter avviare le nuove procedure diPnrr, il Ministero dell'Istruzione ...

Reclutamento, la Lega risponde al PD: “Da Valditara provvedimenti nuovi per rispondere a criticità vecchie” Orizzonte Scuola

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha incontrato i sindacati. Durante il suo intervento il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha ricordato che il piano di reclutamen ...Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde oggi, mercoledì 3 maggio, a interrogazioni sulle iniziative volte al contrasto del fenomeno dell’abbandono scolastico, con partic ...