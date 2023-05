Reclutamento docenti | dalle GPS ai concorsi assunzioni in arrivo QUESTION TIME con Pascarella Flc Cgil VIDEO

(Di venerdì 5 maggio 2023) Novità insul tema del. Come abbiamo scritto nelle scorse ore, il Ministero dell'Istruzione e del Merito punta ad assumere 100mila(tra posto comune e sostegno) entro pochi anni. L'articoloGPS aiincon(Flc

...alle dichiarazioni rilasciate ieri dalla responsabile scuola del partito democratico Irene Manzi in merito alle recenti iniziative del Ministero dell'istruzione e del merito sul, ...Modalità e dettaglio dei numeri che Valditara chiederà al Ministero dell'Economia, Valditara: "Assumeremo quasi 100milanei prossimi anni. Concorso entro estate percon 3 ...... piano straordinario per assumere nuovi: come funziona Il ministero dell'Istruzione ha fatto sapere di aver avviato "una procedura straordinaria diper i", soprattutto ...

Reclutamento docenti, risponde Valditara: "assunzione di 100mila insegnanti complessivamente dal prossimo anno ... Tecnica della Scuola

"Con riferimento alle dichiarazioni rilasciate ieri dalla responsabile scuola del partito democratico Irene Manzi in merito alle recenti iniziative del Ministero dell'istruzione e del merito sul reclu ...Tra le richieste avanzate dei sindacati ci sono il "significativo rinnovo economico del Ccnl Scuola", "una vera stabilizzazione del precariato" e "la riduzione del numero di alunni per classe con la ...