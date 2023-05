Re Carlo sceglie un abbigliamento più informale per la sua incoronazione

(Di venerdì 5 maggio 2023) Non appena Buckingham Palace ha cominciato a divulgare i primi dettagli sull’di ReIII, prevista per il 6 maggio, ha iniziato a girare insistentemente la voce che il nuovo monarca avrebbe adattato la fastosità degli eventi ai tempi moderni. Nello specifico, Buckingham Palace ha fatto sapere che l'sarà incentrata sul ruolo del monarca contemporaneo con uno sguardo al futuro, ma senza dimenticare l’importanza e lo sfarzo delle antiche tradizioni. Di sicuro, sabato vedremo un approccio completamente nuovo al vestiario. «Le cose sono decisamente cambiate dai tempi dell'della Regina Elisabetta II», ha avuto modo di dichiarare Anda Rowland, la direttrice dell'antica sartoria londinese Anderson & Sheppard, nel corso di un'intervista che ci ha concesso poco tempo fa, nel ...

