Re Carlo III | domani l' incoronazione Invitati da tutto il mondo | ci sarà anche Mattarella

... domani, a Londra, a 74 anni, Charles (Philip, Arthur, George) Mountbatten - Windsor, a settant'anni esatti dal giuramento della madre Elisabetta II, sarà incoronato re d'Inghilterra come, ...Alzi la mano chi non sarebbe curioso di assistere, da ospite o anche solo da spettatore, al banchetto per l'incoronazione di re. Non possiamo certo essere lì, ma possiamo raccontare i risvolti gastronomici della giornata, tenendo presente in primo luogo che si tratterà di un "banchetto di Stato, dove vigeranno le ...Calenda sempre più anguillesco Si è lanciato in profferte alla destra e alla sinistra Real parlamento tedesco: "E' un onore essere qui" Il sovrano, giunto ieri a Berlino dove è stato ...

LONDRA Centinaia di migliaia di persone assisteranno domattina al passaggio del corteo che porterà re Carlo III e la regina Camilla da Buckingham Palace all'Abbazia di Westminster per l'incoronazione, ...Non perdetevi l'evento storico dell'incoronazione di Re Carlo III. In diretta con Silvia Toffanin, sabato 6 maggio alle 11.00, su Canale 5.