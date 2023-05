...bersaglio conOlmo, Heinrichs, Szoboszlai e Nkunku: di Gregoritsch la rete della bandiera del Friburgo, con il talento magiaro che si regala la doppietta in pieno recupero, nonostante il...Autori dei golOlmo, Szoboszlai (doppietta) , Nkunku ed Henrichs, ininfluente la rete ... In finale ilincontrerà una tra Eintracht Francoforte e Stoccarda , avversarie domani nell'altro ...Commenta per primo Ilha finalizzato l'ultima offerta di rinnovo contrattuale aOlmo , il cui accordo scade nel giugno del 2024. Secondo quanto riportato da Sky Sports DE , nel caso in cui il centrocampista ...

RB Lipsia, Dani Olmo non rinnova: la situazione Calciomercato.com

Il Lipsia è la prima finalista della Coppa di Lega tedesca dopo la vittoria per 5-1 in casa del Friburgo nella semifinale di stasera. Il club della ...La compagine allenata da Marco Rose rifila una cinquina al Friburgo e ora attende nella finalissima la vincente tra Stoccarda-Eintracht Francoforte.