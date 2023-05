Razzisti | fenomeni orrendi | Soumahoro insulta l' Italia davanti al mondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Dice che «anche grazie» alla sua testimonianza «insi è avviata una riflessione su quanto sta accadendo», l'onorevole Aboubakar, ma non parla delle cooperative gestite dalla suocera e dalla moglie finite sotto indagine bensì del «razzismo», delle «discriminazioni» e delle «disuguaglianze» subite qui da noi dagli immigrati. Sono africani, in parte, anche gli ex lavoratori della Karibu e del Consorzio Aid che reclamano stipendi mai ricevuti dai suoi parenti ma vabbè, l'ivorianorimasto orfano di Zoro - il conduttore de La7 che l'aveva portato in palmo di mano - fa spallucce, scrolla il mantello e indossa la maschera di Zorro per fustigare la Meloni e quei fascistacci del governo, un Don Diego de la Vega dalla spada di gomma che anziché il destriero Tornado cavalca Ronzinante, Don Abou de Bétroulilié contro i ...