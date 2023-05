Rapito | il poster del film di Marco Bellocchio che arriverà nelle sale il 25 maggio

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ecco ildi, il nuovodiche sarà presentato in concorso al Festival di Cannes e uscirà in sala il 25. 01 Distribution ha appena pubblicato ilufficiale di, il nuovodiche sarà presentato in concorso al Festival di Cannes 2023 e uscirà in sala il 25. La pellicola narra la storia di Edgardo Mortara, il bambino ebreo che nel 1858 fu strappato alla sua famiglia per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX, suscitando un caso internazionale.è interpretato da Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Enea Sala (Edgardo Mortara da bambino), Leonardo ...

01 Distribution ha appena pubblicato ilufficiale di, il nuovo film di Marco Bellocchio che sarà presentato in concorso al Festival di Cannes 2023 e uscirà in sala il 25 maggio. La pellicola narra la storia di Edgardo Mortara,...Ma per ingannare l'attesa la Warner Bros ha scelto di rilasciare su Twitter treche svelano ...dalla mafia, finisce accusato di omicidio Vai alla FotogalleryWANTED CINEMA è lieta di diffondere ile il trailer italiano di LYNCH / OZ , nei cinema italiani il 15, 16 e 17 maggio . Il regista, ...dalla mafia, finisce accusato di omicidio Vai alla ...

Rapito: il poster del film di Marco Bellocchio che arriverà nelle sale il ... Movieplayer

Ecco il poster di Rapito, il nuovo film di Marco Bellocchio che sarà presentato in concorso al Festival di Cannes e uscirà in sala il 25 maggio.«Una giovane donna che guarda al futuro. La sua magia è la magia del cinema». Cannes 76 ha scelto la più grande star del cinema francese, ma in uno scatto particolare. Datato 1 giugno 1968: un omaggio ...