(Di venerdì 5 maggio 2023)due, l’uomo avrebbe portato via loro oltre 5000 euro e gli effetti personali per poi fuggiredue. Ieri pomeriggio un poliziotto del Commissariato diha ricevuto una segnalazione da un cittadino. L’uomo ha comunicato ha comunicato che sua madre e sua zia,, avevano subito unanel loro appartamento di via Fondo Bosso ad. In particolare, ha raccontato che un uomo si era introdotto fraudolentemente nell’abitazione fingendosi amico di un familiare e, dopo essersi fatto consegnare 5.300 euro da una delle due donne ed aver asportato altri effetti personali, si era poi data alla fuga. I poliziotti, grazie alle ...

I primi accertamenti hanno permesso di verificare che gli occupanti risultavano avere numerosi precedenti per furto e. In considerazione dell'atteggiamento nervoso ed agitato dei soggetti, i ...I primi accertamenti hanno permesso di verificare che gli occupanti risultavano avere numerosi precedenti per furto e. In considerazione dell'atteggiamento nervoso ed agitato dei soggetti, i ...Saronio non sarà liberato e verrà trovato morto nel 1979 1975 - L' Escopostgli impianti ... ingiustamente condannato a 15 anni di carcere pera mano armata nel 1961, ottiene un ...

Rapina e sequestra due ultranovantenni ad Ischia Punto! Il web magazine

Mercoledì sera gli agenti del commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti ...In occasione delle ultime festività, i Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno intensificato la vigilanza sui luoghi della movida e sulle principali arterie stradali, con un servizio straordinar ...