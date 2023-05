(Di venerdì 5 maggio 2023) Roma. Carlo, perdonaci. Sei (quasi) il passato Rai. Il decreto “Act” è stato approvato. Fuori il francioso Lissner dal San Carlo di Napoli, dentroal San Carlo di Napoli (or... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...dov ' eri nelle fatidiche vacanze dell '83 Ti ricordi il tuo primo impatto con " Vamos a la"... A svegliarmi credo fu "Blue Monday" dei New Order a marzo, e poi Mister Fantasy alla tv,...... insomma puoi impegnarti in tutti i modi consentiti dalla legge e dallaper ravvivare la ... celebre antropologo dell'estate, com'è noto ha una visione ciclica del tempo: Vamos a lae poi L'......la folla sulle note delle hit dei Righeira 'Vamos a la', 'No tengo dinero' e 'L'estate sta finendo'. In mezzo, durante la maratona musicale di nove ore trasmessa in diretta su Rai3 e su...

Rai playa. Ritratto del "lampadato" Roberto Sergio, futuro ad dopo Fuortes Il Foglio

Democristano (Casini è il suo testimone di nozze) ma anche si sinistra e oggi meloniano. La carriera grazie a Lottomatica e i biglietti gratuiti regalati ai semivip. La scalata di Roberto Sergio, chia ...“Lo Stato parallelo”, podcast “original” di RaiPlay Sound sui rapporti tra Stato e Loggia P2, sarà presentato dall’autore Gherardo Colombo, venerdì 5 maggio dalle 12.45, a Milano, nell’ambito del ...