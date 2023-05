Rai o RaiSet? Il governo vuole un telecomando unificato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Dilettanti, pasticcioni, arroganti, squadristi. Questo sono coloro che hanno scritto un decreto per cacciare il sovrintendente del San Carlo di Napoli, che vincerà la causa a mani basse, e liberare il posto per Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai, in modo da sostituirlo subito con la squadra di fiducia della destra, che già controlla saldamente il servizio pubblico. Il decreto è scritto con i piedi, non ci sono motivi di urgenza, rappresenta uno sfregio istituzionale e costituzionale. Ci auguriamo che, almeno in questa occasione, le opposizioni unite, senza eccezione alcuna, vogliano ricorrere a tutti gli strumenti del regolamento, ostruzionismo compreso, per contrastare questo atto di squadrismo politico. La denuncia va portata davanti alle massime autorità di garanzia e nella sede del Parlamento e della Commissione europea. Sarebbe anche opportuno convocare una grande ...