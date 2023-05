‘Raggirata da chi si spaccia per paladina di donne e disabili’ | 54enne invalida perde 46 mila euro VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ha pensato di aver trovato un’amica che le stava regalando la speranza per una vita migliore. E invece è stata raggirata, ritrovandosi con oltre 46in meno dal proprio conto – 33dimostrabili, in quanto tracciati attraverso bonifici o pagamenti telematici, , gli altri invece no, visto erano in contanti – e con la delusione di non vedere realizzati quelli che erano i suoi sogni. Lei, Viola, di Albano Laziale, disabile al 100% a seguito di un terribile incidente avuto 30 anni fa, all’età di 24 anni, ha creduto alle parole di quella donna che con lei si erata per avvocato, presidente di un’associazione in difesa dellee dei più fragili, come appunto era Viola (nome di fantasia per tutelare la protagonista). “La mia disabilità è stata proprio il motivo che ci ha fatto ...