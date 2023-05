Raffaella Fico manterrà la promessa a Le Iene post Scudetto Napoli? La replica

Napoli festeggia lo scudetto ed attende con ansia chepossa mantenere la promessa fatta a Le Iene lo scorso gennaio. In vista del terzo scudetto della storia del club partenopeo, infatti, la showgirl aveva lasciato intendere la possibilità ...: 'Come festeggio lo scudetto facendomi un bagno in zona Posillipo, se sarà in topless o in costume Questo lo vedremo, non posso svelare tutto, ma una promessa è una promessa...'. A ...Tante tifose illustri avevano promesso fioretti particolari per lo scudetto del Napoli. Anche. I fan attendono... Terzo scudetto della sua storia per il Napoli che si è laureato Campione d'Italia dopo il pareggio contro l'Udinese per 1 - 1 nel turno infrasettimanale di Serie A. ...

Raffaella Fico e il topless per il Napoli, tifosi con il fiato sospeso: manterrà la promessa TGCOM

Scudetto Napoli, Raffaella Fico: "Bagno in topless", promessa mantenuta Attrice dà forfait "Non mi spoglio", di chi si tratta.Raffaella Fico, in radio la promessa ai fan per celebrare al meglio il sueccesso del Napoli in campionato. Le parole della showgirl ...