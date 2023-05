Rafael Nadal non giocherà gli Internazionali d’Italia | “Un dolore saltare Roma” Recupererà per il Roland Garros?

(Di venerdì 5 maggio 2023)ha annunciato che non parteciperà agli, il Masters 1000 che andrà in scena sulla terra rossa didal 10 al 21 maggio. Il fuoriclasse spagnolo non ha ancora recuperato dagli acciacchi fisici che lo stanno seriamente mettendo in difficoltà in questa prima parte di stagione e ha comunicato il proprio forfait con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Mi dispiace molto annunciare che non potrò essere a. Sapete tutti quanto mi addolori perdermi un altro dei tornei che hanno segnato la mia carriera professionale e personale per tutto l’affetto e il sostegno dei tifosi italiani“. Il mancino di Manacor ha proseguito: “Nonostante abbia notato un miglioramento in questi ultimi giorni, per molti mesi non ho potuto allenarmi a un livello ...

Saranno ore cruciali per comprendere sesarà o no ai nastri di partenza degli Internazionali Bnl d'Italia 2023. Il campione spagnolo sta ritrovando ottime sensazioni in ...Molti lo paragonano al connazionale, che come lui ha espresso un livello altissimo di tennis, già in età giovanissima, tanto da vincere il primo dei quattordici Roland Garros messi in ...Il tennista spagnoloè uno degli uomini più attesi nei prossimi tornei. Il ventidue volte vincitore di tornei del Grande Slam è al momento fermo per infortunio, nessuno ...

Ufficiale: Nadal salta anche Il Masters 1000 di Roma (con clip video di Rafa in allenamento) LiveTennis.it

Rafael Nadal ha annunciato che non parteciperà agli Internazionali d'Italia, il Masters 1000 che andrà in scena sulla terra rossa di Roma dal 10 al 21 maggio. Il fuoriclasse spagnolo non ha ancora rec ...Sesta finale consecutiva sul circuito ATP per Carlos Alcaraz, che ha festeggiato con una vittoria il suo 20o compleanno. Il numero 2 del ranking mondiale, già vincitore nel 2023 a Buenos Aires, Indian ...