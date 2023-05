Race for the cure | torna il 7 maggio a Roma la manifestazione per la lotta ai tumori al seno La novità | un percorso riservato agli atleti

(Di venerdì 5 maggio 2023) Non ci credeva nemmeno lui, all’inizio. Sul volo di ritorno dStati Uniti, si svegliava, e controllava che in tasca ci fosse davvero l’assegno da 250mila dollari. Quando lo ricorda oggi, al professor Riccardo Masetti si accendono gli occhi. Eppure dalla fine degli anni ‘90 di tempo ne è passato, da quando conosce una donna americana che aveva creato nel 1982 la fondazione Susan G. Komen, in memoria della sorella, morta di cancro ala soli 36 anni. L’evento simbolo della fondazione era una mini-maratona per le donne a cui era stato diagnosticato un tumore al: la “for the”. Sono passati più di trent’anni e a oggi la “for the” è la più grande– in Italia e nel mondo – per laai ...

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: 'the Cure' organizzata da Komen Italia. Ore 9,00. Piazza Bocca della Verita'. - Roma: si apre il Second International Summit on Lung Cancer '20 anni di progresso nella diagnosi e cura del ...Tumore al seno: lathe Cure per prevenire e raccogliere fondi Di corsa per sconfiggere il tumore al seno. Torna lathe Cure con tanti partner per raccogliere fondi e offrire prevenzione gratuita di ...VITERBO - Cotral torna allaThe Cure con una propria squadra e un ottimo motivo: finanziare la ricerca scientifica e contribuire a divulgare un messaggio importante per la lotta e la prevenzione dei tumori al seno. ...

Race for the cure, torna il 7 maggio a Roma la manifestazione per la lotta ai tumori al seno Il Fatto Quotidiano

