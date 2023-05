Qui Zingonia | notiziario del 5 5

(Di venerdì 5 maggio 2023) Prosegue al Centro Bortolotti dila marcia di avvicinamento per preparare la sfida alla Juventus in programma domenica alle 12.30 al Gewiss Stadium per la 34ª giornata della Serie A TIM 2022-2023. I nerazzurri oggi si sono allenati al mattino. Domani, sabato 6 maggio, è già tempo di rifinitura con una seduta pomeridiana a porte chiuse al Centro Bortolotti. Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Zingonia. Un altro problema per l’Atalanta: Rasmus Højlund rischia di saltare la sfida del Gewiss Stadium contro la Juventus di domenica 7 maggio alle 12.30. Il danese si è infortunato nel ...L’Atalanta affronterà domenica (ore 12,30) la Juventus, in uno dei big match della 24esima giornata di campionato Classica seduta di scarico/defaticante, per i nerazzurri ieri scesi in campo nel turno ...