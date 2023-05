Questo SSD per PS5 non è mai costato così poco | prezzo imperdibile

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 5 maggio 2023) Se avete problemi di memoria su PS5, dovete assolutamente provareSSD. Non è maiprima d’ora. La Playstation 5 è la console più recente di Sony, rilasciata nel novembre 2020 e subito diventata un successo in tutto il mondo. Grazie alla sua potenza di elaborazione e alla sua grafica ad alta definizione, la PS5 offre una vera e propria esperienza di gioco immersiva, che trasporta i giocatori in mondi fantastici e straordinari. PS5 – Computermagazine.itTuttavia, con un’ampia gamma di giochi di alta qualità disponibili per questa console, il problema della memoria diventa sempre più pressante. I giochi moderni richiedono sempre più spazio di archiviazione e i file di salvataggio possono occupare facilmente diversi gigabyte di spazio prezioso sulla console....