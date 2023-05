Questioni di ore | ceceni pronti a farlo Kadyrov cambia gli equilibri al Cremlino

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Se la Wagner, come annunciato dal suo capo Yevgeny Prigozhin, lascerà Bakhmut, saranno le "forze cecene" a prendere il suo posto. Lo ha fatto sapere il leader ceceno, Ramzan, in un post su Telegram in cui ha sottolineato che Prigozhin "merita rispetto" e ha auspicato che gli interessi della Russia prevalgano. "Le unità cecene combatterono fianco a fianco dei wagneriani nelle zone più difficili di Popasnaya, Severodonetsk, Lisichansk e in altri insediamenti del Donbass. Insieme hanno svolto il sacro dovere verso la Patria senza differenze di nazionalità o fede. Gli interessi dello Stato e la sicurezza del Paese devono venire prima di tutto", ha dichiarato, secondo cui se la Wagner se ne andrà da Bakhmut, "lo Stato maggiore perderà una unità combattente esperta", ma in ogni caso "i nostri combattenti sonoad ...