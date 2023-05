Quelle relazioni pericolose tra medici e industria

Leggi su panorama

(Di venerdì 5 maggio 2023) Sono le aziende farmaceutiche a sovvenziare, fin troppo generosamente, il settore della Sanità e la la ricerca di nuove terapie. E questa mancanza di indipendenza ha forti conseguenze sulla salute (oltre che sull’etica) come denuncia - da sempre - Silvio Garattini. Ufficialmente si chiamano «trasferimenti di valore»: sono i versamenti che l’farmaceutica effettua ogni anno - sotto forma di donazioni, sponsorizzazioni a convegni, viaggi e consulenze scientifiche - in favore di, istituzioni, associazioni di categoria, ospedali, università, società di congressi, fondazioni e chiunque ruoti intorno al mondo della salute. È una forma di pubblicità, legale ma eticamente discutibile, in vigore da decenni e in netto aumento nell’ultimo triennio, soprattutto tra le aziende produttrici di vaccini anti-Covid. Pfizer nel 2019 erogava 6 milioni ...