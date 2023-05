Quanto guadagna Re Carlo III d’Inghilterra? Incoronazione e patrimonio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 maggio 2023) Per fare il sovranoguadagnerà ReIII? Una bellissima domanda, che si pongono tanti sudditi alla Casa Reale inglese e soprattutto tanti curiosi in giro per il mondo. Sicuramente, con l’a sovrano del Regno Unito,incrementerà i propri guadagni e, perchè no, forse anche il proprio. Questo perché il figlio della Regina Elisabetta, per chi non lo sapesse, si è già contraddistinto nel ruolo di Principe come ottimo imprenditore e soprattutto persona che sa oculare molto bene le spese che svolge. ReIII il parsimonioso: perchè? Insomma, tutto lascia intendere come avremo un davanti agli occhi un Re parsimonioso, che lascerà la via degli sfarzi per perseguire invece la via tracciata dalla propria madre. Già ...