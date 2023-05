Quando gli ultras dell’Udinese se ne stettero buoni a godersi lo scudetto juventino

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 5 maggio 2023) La partita che consegna loal Napoli è una partita in cui l’Udinese passa in vantaggio sfruttando il solito errore di lettura, di posizionamento e di scarsa reattività che la difesa (da intendersi come organizzazione difensiva) del Napoli quest’anno ha mostrato, vera lacuna tecnico/tattica che – insieme a quella mostrata nelle ripartenze subite a campo aperto (in sostanza: se la pressione alta non va a buon fine e gli avversari ripartono, in quel frangente di gioco il Napoli non è squadra di prim’ordine a difendersi) – ha caratterizzato l’intera stagione partenopea e che è costata anche l’accesso alle semifinali di Champions League. C’è un giro palla innocuo nella tre quarti azzurra, la palla arriva all’esterno sinistroche immediatamente la passa a Lovric (l’autore del gol), il quale si trova già dentro l’area azzurra. E si trova ...