Psg | Messi si scusa | il VIDEO sui social dell’argentino

(Di venerdì 5 maggio 2023) Leoè finito nella bufera, il calciatore argentino è stato sospeso dal Psg per un viaggio non autorizzato. L’attaccante è in scadenza di contratto a giugno e l’addio è ormai inevitabile. Attraverso unpubblicato sul profilo, il calciatore ha deciso dirsi con il club e con i tifosi per l’atteggiamento. “Avevo già spostato una volta quel viaggio e pensavo che ci sarebbe stato un giorno di riposo dopo la partita giocata. Chiedoai miei compagni e aspetto solamente di sapere cosa voglia fare il club con me”. Leostatement ??? #“I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organized and I couldn’t cancel it. I had already canceled it before…”. “I apologize to my teammates and I’m waiting for ...

: cosa è successo Ilha sospesodopo che l'argentino si è recato, senza autorizzazione, in Arabia Saudita domenica scorsa e non si è presentato all'allenamento lunedì. L'...... questo pomeriggio Leoha deciso di fare un passo indietro e chiedere comunque scusa per il comportamento adottato in questa occasione, mettendosi totalmente a disposizione del. Leo(...Antoine Kombouaré, ex tecnico dele attualmente alla guida del Nantes, ha parlato di Lionel. Le dichiarazioni Antoine Kombouaré, ex tecnico dele attualmente alla guida del Nantes, ha parlato di Lionelin conferenza stampa. PAROLE - "Se avessigli direi di stare in ...

Il campione argentino prova a rimediare dopo la sospensione di due settimane decisa dal club francese per il viaggio non autorizzato in Arabia ...