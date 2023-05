Psg | Galtier vuole Messi titolare anche dopo sospensione

Dopo essere stato messo fuori rosa (non si allenarà con i compagni, nè sarà convocato per due gare di campionato) per due settimane dal, Leo Messi, che ha trascinato la truppa diin Ligue1 a suon di assist, chiede scusa per il viaggio non autorizzato in Arabia Saudita: "Ciao volevo fare questo video per quello che sta ...Messi era 'fuggito' in Arabia Saudita senza il permesso della società, con l'allenatoreche ... Dopo queste scuse ufficiali, si attende ora un'eventuale contro - risposta delLeo Messi chiede scusa. Dopo il viaggio di lunedì scorso per motivi legati a uno sponsor, una "gita" non autorizzata che gli ha fatto saltare l'allenamento punitivo fissato dadopo il ko contro il Lorient e che gli è costata due settimane di sospensione da parte della società, la Pulce è tornato a parlare attraverso il suo profilo di Instagram: "Voglio fare questo ...

L'argentino: "Non potevo cancellare per la seconda volta l'impegno in Arabia Saudita, credevo ci sarebbe stato il solito giorno libero".