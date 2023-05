PSG | futuro in bilico per Neymar | una big di Premier sullo sfondo

... potranno cambiare squadra nel corso del prossimo mercato a parametro zero MESSI LASCIA ILA ...a causa di un viaggio non autorizzato in Arabia ed è proprio lì che potrebbe essere il suoL'Al ...Icardi - Galatasaray, Wanda Nara: 'di Mauro in Turchia' A proposito dell'ex attaccante di Inter e(con cui ha un contratto sino al 2024), dove giocherà il prossimo anno Molti tifosi ...Sono ore di grande tensione in Francia ed in particolare a Parigi per quanto riguardae Lionel Messi . Il recente viaggio non autorizzato in Arabia Saudita da parte della Pulce non è ...(ndr)"...

Messi-Psg, i retroscena della rottura e gli scenari di calciomercato sul futuro di Leo Sky Sport

I proprietari del Newcastle stanno preparando l'assalto a Neymar, il cui futuro è sempre più in bilico al PSG. I Magpies, secondo quanto riportato da 90min, stanno cercando un colpo ad effetto da mett ...Wanda Nara pubblica una foto in accappatoio che lascia letteralmente i fans senza fiato. La showgirl argentina è in formissima e apprezza anche Mauro Icardi che pubblica un paio d'emoticon tenerissime ...